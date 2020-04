"Hinter den Häusern" Thema im Gemeinderat

Zur nächsten Sitzung trifft sich der Marktgemeinderat am Montag, 6. April, um 19.30 Uhr im Feuerwehrhaus in Pressig. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem der Änderungsentwurf des Flächennutzungsplanes, der Beschluss zur öffentlichen Auslegung im Bauleitplanverfahren "Hinter den Häusern" sowie die Auftragsvergaben für die Straßenbeleuchtung im Rahmen der Dorferneuerung in Friedersdorf, für die Mitverlegung eines Glasfaseranschlusses in der Gartenstraße in Pressig und für die Sanierung der Ortsverbindungsstraße "Heeresstraße" zwischen Rothenkirchen und Hirschfeld. Bereits ab 18 Uhr tagt der Bau- und Umweltausschuss. Er beschäftigt sich unter anderem mit der Stellungnahme zum Bauantrag "Freiflächengestaltung im ehemaligen Grauwacketagebau in Förtschendorf", mit der Stellungnahme zum Antrag auf Christbaumkultur sowie mit der Vergabe von Ingenieurleistungen für ein Konzept zur Sanierung des Brunnens in Welitsch. red