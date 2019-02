Hinten nagelt Hauer den Kasten zu - vorn trifft Zeckey

Der TSV Weitramsdorf hat in der Frauen-Bezirksoberliga derzeit nichts zu verlieren und muss sich mit den gezeigten Leistungen aus den letzten Spielen auch nicht verstecken. Oftmals machte einfach die dünne Spielerdecke den Unterschied, aber nicht immer die spielerische Qualität. Deshalb ging Weitramsdorf gegen den hohen Favoriten TV Hallstadt sehr zuversichtlich ins Spiel.

TSV Weitramsdorf - TV Hallstadt 23:21 (10:13)

Luise Zeckey feierte gegen den Tabellendritten ihre Rückkehr nach dem sie länger wegen ihres Studiums nicht zur Verfügung stand. Mit schnellem Konterspiel gingen die Gäste 4:0 in Führung (7.). Doch Steffi Häfner und Sabine Schreiner-Marr zeigten sich zielsicher vom Siebenmeterstrich und Weitramsdorf fand so ins Spiel.

Hallstadt tat sich schwer aus dem laufenden Spiel Tore zu erzielen. Dies lag zum einen an der besser werdenden Abwehr und zum anderen an dem starken Rückhalt im TSV-Gehäuse Isabella Hauer. In der 28. Minute war die Heimmannschaft sogar auf ein Tor dran (10:11).

Unermüdlich kämpften die Weitramsdorferinnen um jeden Ball (14:14/37.). Hauer im Tor hatte großen Anteil an der Aufholjagd und Luise Zeckey fügte sich perfekt in die Mannschaft ein. Sie war neben Selina Zink die treibende Kraft im Angriff. Keiner steckte auf und Weitramsdorf erspielte sich gute Einwurfchancen, die von den Außenpositionen genutzt wurden.

Vor allem Celina Sawatzki auf Rechtsaußen brachte den TSV nervenstark durch drei Tore in den Schlussminuten immer wieder nach vorne (19:18, 20:19). Ihr war es auch vorbehalten, das für die Zuschauer und Spielerinnen erlösende 23:21 und somit den Endstand zu erzielen. Damit wurde Weitramsdorf wieder einmal für seine Mühen und den leidenschaftlichen Einsatz belohnt und sichert sich völlig verdient zwei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. sus