Himmlische Unterhaltung auf dem Hallerndorfer Weihnachtsmarkt

Der Innenhof des Hallerndorfer Rathauses bot ein wunderbares Ambiente für den Weihnachtsmarkt. Seit dem letzten Jahr wird er als "Vorweihnachtsmarkt" eine Woche vor dem ersten Advent gefeiert.

"Wir wollten nicht mit anderen Weihnachts- und Adventsmärkten in den Nachbargemeinden konkurrieren", erklärt Bürgermeister Torsten Gunselmann. Die große Besucherzahl an den beiden Wochenendtagen war Beleg dafür, dass die Terminwahl genau richtig war. Und schließlich war auch einiges geboten. 25 Aussteller und Budenbetreiber präsentierten allerlei Kulinarisches, Dekoratives und Kreatives. Sogar eine Delegation aus der italienischen Partnergemeinde Drena war gekommen und bot italienische Gaumenspezialitäten an.

Aufführungen des Kinderchors "Chorallinis" des Gesangvereins "Lyra" Schnaid-Rothensand, des katholischen Kindergartens St. Sebastian Haller ndorf und der Viertklässler der Grundschule wurden mit viel Applaus bedacht. Die beiden Weihnachtsengel Lara und Helena verlasen den Prolog und verteilten dann Süßigkeiten an die kleinen Gäste.

Die Rathaus- und Bauhofmitarbeiter hatten aus dem Ratskeller eine Caféteria gemacht. Der Erlös aus diesen Einnahmen kommt der Spendenaktion für das an Leukämie erkrankte Baby Liah aus Buttenheim zugute.

Die Lebenshilfe war auch mit einem Verkaufsstand vertreten und versteigerte aufgrund des anstehenden Umzugs nicht mehr benötigte Einrichtungsgegenstände. In einer "Bastelwerkstatt" boten der Förderverein und Elternbeirat der Grund- und Mittelschule Hallerndorf für den Nachwuchs Kinderbasteln an. erl