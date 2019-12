Himmelsrätsel?!

Jede Woche können alle mitraten auf der Facebookseite von gemeinde.inFranken.de. Gesucht wird immer der Name einer Gemeinde in Franken - anhand eines Rätselbildes!



Lösung

Die richtige Lösung des Rätsels von Donnerstag, den 12. Dezember 2019 ist SIMMELSDORF.

Simmelsdorf ist eine Gemeinde und liegt in Mittelfranken , im Landkreis Nürnberger Land. Simmelsdorf hat im Vergleich zu anderen gleichgroßen Gemeinden bayernweit die größte Anzhal an Bau- und Bodendenkmälern sowie Kulturgütern aufzuweisen. Es gibt sechs Herrensitze und Schlösser, drei Burgen und Burgruinen, zwei Kirchen und mehr als sieben alte Mühlen.



Highlights in Simmelsdorf:

- Schloss Hüttenbach: Das Schloss Hüttenbach ist ein Barockschloss aus dem 16. Jahrhundert und befindet sich im Ortskern von Hüttenbach. Der Südteil des Schlosses wurde 1766 im Auftrag Karl Dietrich von Lochner errichtet. Im Laufe der Jahre wechselte das Schloss einige Male seinen Besitzer. Die Lochner, 1814 in den bayrischen Freiherrenstand erhoben, besaßen Hüttenbach bis zum Jahre 1906. Über die Bankierfamilie Plochmann gelangte das gesamte Anwesen an den Verein Schloss Hüttenbach e.V. Dank dessen Initiative ist es vor wenigen Jahren gelungen, Schloss Hüttenbach in neuem Glanz erstrahlen zu lassen.

- Die Burgruine Wildenfels: Die Burgruine Wildenfels war eine spätmittelalterliche Adelsburg oberhalb der Ortschaft Wildenfels, Ortsteil von Simmelsdorf. Die Burg wurde vermutlich zwischen 1290 und 1300 von den Herren von Wildenstein erbaut. 1525 wurde die Burg während des Bauernkrieges vollkommen zerstört. Nachdem sie von den Nürnbergern wieder augebaut wurde, wurde sie im Jahr 1553 im Zweiten Markgrafenkrieg erneut zerstört. Im Jahr 1827 kam zu der Zerstörung noch ein Blitzschlag hinzu, der die Westhälfte, des bis dahin noch weitgehend erhaltenen Bergfrieds zerstörte. 1913 fanden erste Sicherungsmaßnahmen an der Bausubstanz statt, seit 2014 ist die Ruine komplett saniert und gilt heute als landschaftsprägendes Baudenkmal.

Gewinner

31 fleißige Rätsler haben auf der inFranken.de Facebookseite mitgemacht und ihre Antworten in die Kommentare gepostet. Wir freuen uns über jede einzelne! Vielen Dank!

Fast alle Rätlser lagen mit Simmelsdorf richtig.

Unter den korrekten Antworten wurde die Gewinnerin ausgelost: Nutzerin "Caro Bauer" hat das stylische Notizbuch und den USB-Stick gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Gewinnerin möge ihre Adresse bitte in einer persönlichen Nachricht bei Facebook an gemeinde.inFranken.de oder per E-Mail an m.bolkart@infranken.de schicken, damit der Gewinn zugesendet werden kann. (Die persönlichen Daten werden ausschließlich zur Abwicklung dieses Gewinnspiels verwendet und anschließend gelöscht.)