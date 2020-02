Himmelsfrüchte und die regionale Genießertafel bereichern die "Kulinea" in Zeil

In rund vier Wochen ist es so weit: Die Erzeuger- und Verbrauchermesse des Landkreises Haßberge öffnet wieder ihre Tore. Von Freitag, 28. Februar, bis Sonntag, 1. März, laden rund 30 Direktvermarkter und regionale Erzeuger zur "Kulinea" in die Mehrzweckhalle am Tuchanger in Zeil ein, um Spezialitäten und neue Produktkreationen aus der Region zu kosten und zu genießen. Zugleich haben Besucher die Möglichkeit, direkt mit den Erzeugern ins Gespräch zu kommen und Informationen zu Produkten und Herstellung aus erster Hand zu erhalten.

"Ein Schatzkästchen"

"Unsere Region ist ein echtes Schatzkästchen, was regionale Spezialitäten und Köstlichkeiten betrifft. Auf der ,Kulinea' wollen wir mit all unseren Pfunden wuchern, die unsere Heimat so einmalig machen", sagt Landrat Wilhelm Schneider. Das Ziel der Messe sei es insbesondere, das Bewusstsein der Verbraucher für die regionalen Produkte zu steigern.

"Wer unsere heimischen Betriebe unterstützt und saisonale, regionale Produkte kauft, treibt nicht nur die regionale Produktion voran, sondern leistet damit auch einen Beitrag zum Umweltschutz - vor allem im Hinblick auf die kurzen Transportwege", so der Landrat in einer am gestrigen Freitag verbreiteten Mitteilung des Landratsamtes Haßberge in Haßfurt.

Besonderheiten

Wie das Messeorganisationsteam der Kreisentwicklung beschreibt, warten in diesem Jahr einige Neuerungen auf die Besucher der "Kulinea". Zum ersten Mal wird es auf der Messe Himmelsfrüchte vom Altensteiner Hang geben, Wildspezialitäten aus Oberschwappach, diverse Liköre und Brände aus Eschenau, handgemachte natürliche Seifen aus Knetzgau sowie am Sonntag Milchcocktails in der Kuhfleckenlounge von "Milchtruck43". Eine weitere Messeneuheit bildet die regionale Genießertafel. Dieser festlich gedeckte Tisch will Produkte aller Aussteller auf einen Blick zeigen und damit die Vielfalt regionaler Erzeugnisse verdeutlichen.

Unverändert bleibt hingegen der Eintrittspreis, der dank der Partner und Unterstützer wie auch in den vergangenen Jahren vier Euro pro Person (ab 16 Jahren) beträgt. Ebenfalls bekannt von der "Kulinea" 2018 ist das Live-Cooking der Gastronomen, die Mitglied im Verein "Natürlich von hier" sind. Sie wollen wieder vorzügliche Gerichte direkt vor Ort zubereiten und zur Verkostung anbieten.

Darüber hinaus erwarten die Besucher zwei weitere Besonderheiten. Zum einen wird das Regionalmanagement des Landkreises die neue Direktvermarktungsbroschüre des Landkreises Haßberge auf der "Kulinea" 2020 vorstellen und an die Messebesucher verteilen. Zum anderen bildet die regionale Erzeuger- und Verbrauchermesse den Auftakt für die Aktionsreihe der "Gesundheitsregion plus" zum Thema "Gesunde Ernährung".

Das vollständige Programm aus interessanten Vorträgen, Kursen und Führungen ist während der Messe erhältlich und bereits jetzt auf der Messehomepage www.kulinea.de verfügbar.

Genügend Parkplätze

Um die Parkplatzsuche zu erleichtern, weist das Messeteam darauf hin, dass für alle Besucher an der Oberen Altach in Zeil ("Allmilmö" und "Erbelle Marken Outlet") ausreichend Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese können während des gesamten Messewochenendes kostenfrei genutzt werden und befinden sich in fußläufiger Entfernung zur Messehalle. In den verbleibenden Wochen bis zum Messebeginn arbeiten die Organisatoren weiter daran, dass die "Kulinea" für die Besucher zum genüsslichen und unvergesslichen Messeerlebnis wird. red