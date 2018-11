Himmelkron zeigte Herz

Mit der Aktion "Herz zeigen" haben sich die Kunden des dm-Marktes in Himmelkron an der Woche des bürgerschaftlichen Engagements beteiligt. Marktleiterin Evelin Küfner verwies darauf, dass Menschen, die sich für andere in ihrem Umfeld einsetzen, unersetzlich für die Gesellschaft sind. Rund 30 Millionen Menschen in Deutschland engagieren sich ehrenamtlich und darüber hinaus gestalten viele weiter Organisationen die Gesellschaft und Gemeinschaft positiv mit. Dies sind nicht nur gemeinnützige Vereine, sondern zum Beispiel auch Kitas, Feuerwehren oder Pflegeheime.

Die Kunden des dm-Marktes Himmelkron haben sich für den Hort der Kita Lanzendorf und für die Himmelkroner Heime entschieden, die 600 beziehungsweise 400 Euro als Spendensumme entgegennehmen konnten. Darüber freuten sich Isabelle Zitzmann vom Elternbeirat und Kita-Leiterin Gerlinde Becke ebenso wie Bürgermeister Gerhard Schneider, dm-Marktleiterin Evelin Küfner sowie Veronika Popp und Jürgen Raithel von der Wohngruppe "Klostermühle" der Himmelkroner Heime. Werner Reißaus