An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, spielt Klaus Brandl in Kästel, einem Ortsteil der Gemeinde Gerhardshofen, wieder den traditionellen Himmelfahrtsblues. Der Biergarten des Gasthofs Grund ist ab 11 Uhr geöffnet. Bei Regenwetter findet die Veranstaltung in der Theaterscheune statt. Der Eintritt ist frei. red