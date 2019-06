Am kommenden Samstag um 15 Uhr findet im Schloss Weißenbrunn bei Ebern ein Kindertheater für Buben und Mädchen ab vier Jahren mit Puppenspiel und viel Musik statt. Es trägt den Titel "Der Himmel der Tiere"und ist laut Veranstaltern ein musikalisches Märchen der Guarani aus Paraquay.

Eine hochkarätige Besetzung erwartet die Kinder: Der "Ritter-Rost"-Autor Jörg Hilbert trifft auf einen Puppenspieler aus der legendären Harlan-Puppenspielerfamilie. Beide haben zudem eine Leidenschaft für Musik. So wundert es nicht, dass sich zu ihnen drei ausgewiesene Experten auf dem Gebiet der alten Musik gesellen: Das Ensemble "I Fedeli" aus Basel ist für seine außergewöhnlichen Interpretationen von Musik des 15. bis 17. Jahrhunderts bekannt. Es spielt historische Instrumente dieser aufregenden Zeit, in der Amerika entdeckt und die europäische Kultur auf die der südamerikanischen Ureinwohner stieß. Dieses Zusammentreffen ließ erstaunliche Musik entstehen, die in dem Kindertheater zu hören sein wird.

Innerhalb der "Weißen Nächte" in Weißenbrunn bieten die Veranstalter für Besucher, die nur das Kindertheater besuchen möchten, einen Sonderpreis an. Erwachsene in Begleitung ihrer Kinder zahlen 14 Euro, Kinder bis zwölf Jahre haben freien Eintritt. Karten gibt es an der Konzertkasse oder können unter E-Mail karten@schloss-weissenbrunn.de sowie Telefon 09531/ 9448662 reserviert werden. red