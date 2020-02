Himbeeren und Birne in der Hosentasche

Beim Ladendiebstahl erwischt wurde am Donnerstagnachmittag ein Mann im Netto-Markt in der Bahnhofstraße. Er hatte eine Packung Himbeeren und eine Birne in seine Hosentasche gesteckt und bezahlte an der Kasse lediglich andere Ware, jedoch nicht das Obst. An der Kasse wurde er auf den Diebstahl der Waren im Wert von zwei Euro angesprochen. Er erhielt ein Hausverbot und die Polizei nahm eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf. pol