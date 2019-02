Hilfsbereitschaft und Gottesglaube prägten ihr Leben

Am Dienstag feierte Rosa Eisenbeiß in Hesselbach 95. Geburtstag. Obwohl es das Leben nicht immer gut mit ihr meinte, hat die Jubilarin stets tapfer die Familie zusammengehalten und dabei immer positiv nach vorne geblickt. An ihrem Jubeltag konnte die liebenswerte Jubilarin zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen - insbesondere von ihrer Familie, die für sie schon seit jeher an erster Stelle steht.

Rosa Eisenbeiß wurde am 19. Februar 1924 als viertes von neun Geschwistern geboren. Bereits in jungen Jahren unterstützte sie nach dem frühen Tod des Vaters ihre Mutter. Sie kümmerte sich um ihre jüngeren Geschwister, von denen das jüngste zum Zeitpunkt dieses schweren Schicksalsschlags gerade einmal acht Monate alt war, und half der ihrer Mutter im Haushalt wie auch in der Landwirtschaft. Aus der Ehe mit Baptist Eisenbeiß, ein gebürtiger Giftinger, gingen die Töchter Gisela Adolf und Sigrid Lang hervor. Zudem komplettiert Enkelin Kristina die Familie. Ein weiterer schwerer Schicksalsschlag ereilte die Jubilarin 1989, als ihr Ehemann mit 64 Jahren unerwartet verstarb. Trotz Haushalt und Familie verdiente Rosa Eisenbeiß 25 Jahre lang hinzu. So arbeitete sie in der Loewe Opta in Kronach, als Büglerin in der ehemaligen Hesselbacher Näherei als auch - bis zu ihrem Ruhestand - bei der Firma Dreefs in Unterrodach.

Gottesglaube und Hilfsbereitschaft prägten das Leben der fleißigen Kirchgängerin. Die Jubilarin wohnt mit ihrer Tochter Sigrid Lang und deren Ehemann Willibald unter einem Dach. Von ihrer Familie wird sie ebenso liebevoll umsorgt wie in der Lucas-Cranach-Tagespflege "meine Zeit" in Kronach, die sie regelmäßig einige Tage pro Woche aufsucht. hs