Hilfsbereitschaft, die verbindet

Die Ballettschule Engelmann unterstützt die Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach" seit nunmehr zehn Jahren. Tausende Euro hat die Ballettschule für hilfsbedürftige Menschen in Stadt und Landkreis Kronach durch großes ehrenamtliches Engagement gespendet. Die Initiatoren der Benefizaktion "1000 Herzen für Kronach", Herta und Gerhard Burkert-Mazur, freuten sich in diesen Tagen erneut über eine Spende von 250 Euro aus den Reihen der Ballerinas.

Der Einsatz der Ballettschule Engelmann für "1000 Herzen für Kronach" ist in den vergangenen zehn Jahren vielfältig gewesen. So erinnern sich die Initiatoren an eine erste Spende im Jahr 2008, als die kleinen Balletteusen bei einer Gala im Schützenhaus Kronach ihr Publikum begeisterten und ein großes Herz für "1000 Herzen" durch eine Spende von 500 Euro zeigten. Seither entstand eine regelrechte Freundschaft zwischen der Tanzlehrerin und Trainerin Olga Engelmann und ihrem Team mit Simone Schick und ihrer musikalischen Leiterin Svetlana Ladur zu den Verantwortlichen der Benefizaktion inklusive deren Schirmherren.

Jährlich folgten seither Auftritte für "1000 Herzen für Kronach", ab 2011 regelmäßig bei den Open-Airs auf der Seebühne des Landesgartenschaugeländes in Kronach. Auch bei Auftritten in Tettau, Steinbach am Wald und Teuschnitz war das Ballett jeweils mit über 100 Akteuren in farbenprächtigen Kostümen, die liebevoll von Olga Engelmann selbst geschneidert werden, immer gagenfrei dabei.

Auf der Seebühne wieder dabei

Nicht zu vergessen, sagt Gerhard Burkert-Mazur, sind die vielen zauberhaften Darbietungen bei den traumhaften Weihnachtsgalas im Kreiskulturraum. So freue man sich nicht nur über diese jetzt aus der vorjährigen Weihnachtsgala erneut gespendeten 250 Euro, sondern blicke schon wieder in Vorfreude auf zwei weitere Highlights im Jahr 2019. Die Ballettschule Engelmann mit ihren weit über 100 jungen Tanzkünstlern aus Kronach und Burgkunstadt wird wieder beim Open-Air auf der Seebühne am 21. Juli und bei der Großveranstaltung "1000 Herzen für das Rodachtal" am 10. November in der Rodachtalhalle Marktrodach dabei sein.

Die Ballettschule Engelmann führe ihre Balletteusen nicht nur an den anspruchsvollen Balletttanz heran, sondern motiviert die Kinder und Jugendlichen immer wieder für soziales Engagement zugunsten notleidender Menschen. Für das selbstlose Engagement für die gute Sache sagten die Initiatoren ein herzliches "Vergelt's Gott". eh