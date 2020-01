Hilfreiche Hausmittel bei einer Erkältung

Am Mittwoch, 22. Januar, lädt die KEB Lichtenfels zum Vortrag "Bärenstarke Hausmittel bei Erkältungskrankheiten" ein. An diesem Abend bekommen die Teilnehmer viele Tipps, um einer Erkältung vorzubeugen und die Abwehrkräfte zu stärken. Es werden bewährte Hausmittel bei Schnupfen, Husten und Fieber vorgestellt. Die Zuhörer erfahren vieles über Zwiebeltee, Zwiebelsocke, Honigzitrone und welche Hausmittel bei Schnupfen, Husten, Fieber zur Genesung beitragen. Referentin ist Conny Bäuerlein. Zum Abschluss werden Kursunterlagen ausgegeben. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr im Pfarrer Dubiel-Saal in der Heiligen Familie in Lichtenfels. Es ist eine Anmeldung unter Telefon 09261/61767 erforderlich. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. red