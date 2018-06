Hilfloser Mann wird plötzlich aggresssiv

In der Brennerstraße wurde am Montagabend kurz nach 20.30 Uhr ein Polizeibeamter, der auf dem Nachhauseweg war, auf einen hilflosen Mann aufmerksam, der dort am Boden lag. Als der 20-Jährige langsam zu sich kam, bat er darum, seinen Vater anrufen zu dürfen. Aus Hilfsbereitschaft gab ihm der Polizist sein Handy. Daraufhin rastete der junge Mann vollkommen aus, warf das Handy zu Boden und trat anschließend mehrmals darauf, so dass es kaputtging. Der junge Mann griff anschließend seinen Helfer an und verletzte ihn am Kopf. Erst eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den aggressiven Mann bändigen. Vermutlich stand der 20-Jährige unter Drogeneinfluss.