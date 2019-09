Hilfloser Mann auf Parkbank

Am späten Dienstagabend meldete in Aschaffenburg ein Passant eine augenscheinlich hilflose Person auf einer Parkbank. Die Identität des Mannes ist bislang nicht geklärt. Die Polizei hofft nun auf Hinweise aus der Bevölkerung auch im oberfränkischen Raum.

Der etwa 60 Jahre alte Mann wirkte bei seinem Auffinden orientierungslos und konnte bislang keine Angaben zu seiner Identität machen. Der Mann wird wie folgt beschrieben: gepflegtes Erscheinungsbild, Oberlippenbart, Brillenträger, angeblicher Vorname "Lutz", nannte mehrfach die Orte Bayreuth und Weißenburg, gibt an, dass seine Partnerin "Ilse" vor elf Jahren an Krebs verstorben sei. Der Mann befindet sich derzeit in einem Krankenhaus. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen. red