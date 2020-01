Hilflos in der Wohnung

Gegen 18.30 Uhr mussten am ersten Tag des Jahres Polizei und Freiwillige Feuerwehr zu einem Einsatz ausrücken, weil eine 65-jährige Frau hilflos in ihrer Wohnung auf dem Fußboden lag. Die Mitteilerin hatte über Notruf mitgeteilt, dass sie trotz Schlüssels nicht in die Wohnung könne, da die Patientin vor der Eingangstüre lag. Die Feuerwehr Hohenroth konnte über die gekippte Terrassentür zu der Betroffenen gelangen, die Frau wurde zur Untersuchung in den Campus gebracht. pol