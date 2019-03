Regional und international Hilfe zur Selbsthilfe leisten, das ist das Anliegen von Service-Clubs wie dem Lions-Club oder den Rotariern. Genau solche Arbeit leistet auch Hans Jürgen Küchle aus Allertshausen in Kambodscha, der Demokratischen Republik Kongo und in Ghana. Seine Arbeit stellen die beiden Clubs in einer gemeinsamen Abendveranstaltung am Freitag, 22. März, in der Rathaushalle in Haßfurt vor.

Im Gespräch

Küchle, der für sein Engagement mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet wurde, unterhält sich an diesem Abend auf dem Podium über seine Arbeit mit Professor Werner vom Busch, Journalist und ebenfalls in der Entwicklungshilfe erfahren. Er war beispielsweise zwölf Jahre lang der Direktor verschiedener Entwicklungsprojekte der Konrad-Adenauer-Stiftung in Papua-Neuguinea sowie Fidschi und Singapur.

Gemeinsam mit Hans Jürgen Küchle will er einen Einblick in die Arbeit eines Senior-Experten geben. Küchle war Oberstabsbootsmann bei der Bundesmarine, später Sprengmeister und dann Zollbeamter an der deutsch-deutschen Grenze. Im Ruhestand ließ er sich in Allertshausen nieder und fand beim Senior-Experten-Service der Stiftung der Deutschen Wirtschaft für Internationale Zusammenarbeit eine neue Lebensaufgabe. Er hilft in den drei genannten Staaten bei der Weiterentwicklung der Don-Bosco-Ausbildungsbetriebe. Der Informationsabend in der Rathaushalle beginnt am 22. März um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Der Rotary-Club Haßbere und der Lions-Club Haßberge freuen sich auf viele interessierte Gäste. sw