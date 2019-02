Hilfe nach Zimmerbrand

Die Belegschaft der Obermain-Therme spendet den Erlös der Weihnachtstombola an die Familie Frank und Bernadette Kunzelmann aus Kleukheim. Das Paar hatte sich ein Haus gekauft, in das sie Anfang Dezember 2018 mit ihren zwei Kindern einzog. Am Nikolaustag zerstörte ein Kamin- und Zimmerbrand einen Teil des Daches, der Inneneinrichtung und Kleidung.

Im Beisein von Erstem Bürgermeister und Zweckverbandsvorsitzendem Jürgen Kohmann, Werkleiter Hans-Josef Stich und stellvertretendem Werkleiter Marcus Düsel übergab der Personalratsvorsitzende Markus Kleuderlein einen symbolischen Scheck in Höhe von 900 Euro an die Familie. red