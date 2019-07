Der nächste Chapter-Abend der "Christen im Beruf" am Freitag, 2. August, um 19.15 Uhr im Hotel "Fränkischer Hof" trägt das Thema: "Hilfe in ausweglosen Situationen". Referent ist Werner Schneider aus Münnerstadt. "Wir leben in einer zwiespältigen Zeit. Es soll alles rational erklärbar und nachvollziehbar sein. Mittlerweile spürt man an vielen Stellen die Grenzen dieser Sichtweise und man fängt wieder an, nach einer weiteren Perspektive zu fragen", sagt der Münnerstadter. Der Vortrag soll Hilfen zu Orientierung geben. Der Referent ist Jahrgang 1960, verheiratet und Vater von vier Kindern. Mit 27 Jahren geriet er in eine Lebenskrise ohne Zukunftsaussichten. Erst als er zum lebendigen Glauben an Gott gefunden hatte, wurde sein Leben völlig verändert. Neben körperlichen Heilungen soll Gott ihm in finanziellen und beruflichen Notlagen geholfen haben. red