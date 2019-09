Hilfe für Süchtige und Co-Abhängige

Das Diakonische Werk in Coburg bietet Suchtkranken und vor allem auch Menschen aus dem Umfeld von Alkoholkranken die Möglichkeit zur Information und zum Austausch. Am Donnerstag, 26. September , ab 17 Uhr ist Burkhard Thom, Autor der beiden Ratgeber "Alkohol - Die Gefahr lauert überall" und "Alkohol - Hilfeschrei" zu Gast. Die kostenlose Veranstaltung (Lesung-Gespräche-Diskussion) findet statt in der Pfarrgasse 7 in 96450 Coburg. Eingeladen sind Interessenten auch aus anderen Suchthilfegruppen, aber auch Angehörige, denen der Autor nach der Veranstaltung für Fragen zur Verfügung steht.

Ein Familienmitglied, Freunde, Bekannte oder Kollegen trinken zu viel. Abhängigkeit droht? Wie verhalte ich mich? Ist es schon kritisch? Spreche ich die Person an?: Burkhard Thom - seit 27 Jahren trockener Alkoholiker - weiß, dass nur der Hilfe bekommt, der auch Hilfe sucht. Das gilt jedoch nicht nur für Alkoholabhängige selbst, sondern auch für deren soziales Umfeld. Bis zu zehn Millionen Menschen in Deutschland halten sich im näheren Umfeld eines Suchtkranken auf. Diesen sogenannten Co-Abhängigen hat der Autor nun ein eigenes Buch gewidmet, in dem er Betroffenen Beratung, Tipps, Verständnis und Hilfe zu ihrer jeweiligen Situation anbietet. Neben der informativen Heranführung an das bisher totgeschwiegene Thema kommen auch Betroffene zu Wort. Es stehen Familien, Partner, Kinder, Bekannte und Kollegen im Mittelpunkt. red