Hilfe für Straßenkinder

Seit vier Jahren setzt sich die Kinderstiftung "Hoffnungsstrahl" für Straßenkinder in Indien ein. Am Donnerstag, 30. April, berichtet Pater Thomas Muttam, Gründer und Vorsitzender der Stiftung, über die Arbeit in Indien. Viele Familien können ihre Kinder aufgrund ihrer finanziellen Situation nicht ernähren und setzen sie auf die Straße. Manche versuchen, sich mit Schuheputzen oder Betteln über Wasser zu halten. Viele rutschen jedoch in die Kriminalität oder Prostitution ab. Die Jüngsten von ihnen sind gerade mal drei Jahre alt. Das Heim der Kinderstiftung "Hoffnungsstrahl" in Mumbai bietet ihnen ein Zuhause, wo sie Geborgenheit finden und eine Ausbildung erhalten. Um auch die Kinder der Elendsviertel zu unterstützen, die bei ihren Familien wohnen, hat die Kinderstiftung einen alten Schulbus angeschafft. Damit kommt die Schule nun täglich zu den Kindern nach Hause. Tag für Tag werden in der Stadt insgesamt bis zu 500 Kinder jeweils für eine Stunde unterrichtet. Außerdem erhalten sie noch eine warme Mahlzeit. Mehr über die Lage der Kinder vor Ort und die Arbeit der Kinderstiftung "Hoffnungsstrahl" berichtet Pater Thomas Muttam am Donnerstag, 30. April, um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Lichtblick, Hutschdorfer Straße 2 in Thurnau. red