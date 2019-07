Hilfe für Schüler: Johanniter suchen noch mehr Lesehunde

Leseschwache Schüler bekommen in der Region Bamberg und Forchheim inzwischen in fünf Schulen Unterstützung von sogenannten Lesehunden. Die Johanniter-Teams besuchen die Kinder regelmäßig, um ihnen die Angst vor dem (Vor-)Lesen zu nehmen. Die Kinder lesen "ihrem" Hund bei den Besuchen jeweils rund 20 Minuten vor: Der Hund hört geduldig zu, lacht nicht, kritisiert nicht und bewertet nicht. So können die Schüler auf spielerische Weise ihre Lesefähigkeit verbessern und Ängste vor dem Vorlesen abbauen.

"Um noch mehr Kinder unterstützen zu können, suchen die Johanniter nun weitere Hundebesitzer, die Zeit und Lust haben, sich ehrenamtlich für die Kinder zu engagieren und ihnen beim Lesenlernen zu helfen", erzählt Projektleiterin Pia Schlaug. Und welche Voraussetzungen sollte der Hund mitbringen? "Die Hunde sollten natürlich Kinder mögen und auch gut mit fremden Menschen zurechtkommen. Einige Grundbefehle sollten sie außerdem kennen und auch befolgen", so Pia Schlaug, die selbst mit ihrem Hund Benny ein Lesehunde-Team bildet: "Es ist toll zu sehen, welche Fortschritte die Kinder machen."

Voraussetzung, um als Lesehunde-Team an den Start zu gehen, ist eine zweitägige, kostenfreie Ausbildung, die am 19. (Theorie, ab 18 Uhr) und 20. Juli (Praxis, ab 9 Uhr) in Bamberg stattfindet. Bei einem Vorstellungstermin am 13. Juli, um 10 Uhr wird vorab geklärt, ob die Hunde die nötigen Voraussetzungen mitbringen. Interessenten können sich telefonisch unter 0172/3885495 oder per E-Mail an pia.schlaug@johanniter.de melden. red