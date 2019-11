Hilfe für muskelkranke junge Leute

Die Band "Mamas Finest" spielt am Samstag, 16. November, in Engenthal im Tanzsaal der Gaststätte "Zur Linde". Beginn ist um 19 Uhr. Es wird kein Eintritt verlangt, aber Spenden sind sehr willkommen, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Der Erlös geht an die Deutsche Duchenne Stiftung, die sich für die Belange der von Duchenne Muskeldystrophie betroffenen Familien einsetzt. Die auch als Muskelschwund bekannte Erkrankung ist fortschreitend und beeinflusst sehr umfassend die Lebenssituation der Betroffenen.

Die Stiftung fördert die Forschung nach Therapien und unterstützt die Familien direkt durch verschiedene bundesweite Projekte.

Julian May, 26 Jahre alt und aus Elfershausen, ist auf Grund der Muskeldystrophie Duchenne bereits seit vielen Jahren auf einen elektrischen Rollstuhl angewiesen. Um der Erkrankung nicht hilflos zusehen zu müssen, engagiert sich die Familie bei der Deutschen Duchenne Stiftung der aktion benni & co e.V. .

Von "Mamas Finest" ist Julian schon lange ein großer Fan und freut sich deshalb besonders über die Unterstützung durch die Band. red