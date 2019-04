Hilfe für Mütter und Kinder

Das Landratsamt Haßberge macht auf die Haussammlung des Müttergenesungswerks aufmerksam, die vom 4. bis 19. Mai im Landkreis Haßberge stattfindet. Das Spendengeld verhilft Müttern und ihren Kinder durch Mütter- oder Mutter-Kind-Kurmaßnahmen zu neuer Gesundheit und Lebensfreude.

Über zwei Millionen Mütter in Deutschland sind durch Doppel-, und Dreifachbelastung in Familie, Haushalt und Beruf so erschöpft und ausgelaugt, dass sie als kurbedürftig gelten. Doch nur rund 50 000 Frauen pro Jahr nehmen an einer Kurmaßnahme in einer anerkannten Klinik des Müttergenesungswerks teil. In den Mütter- und Mutter-Kind-Kliniken im Müttergenesungswerk werden kranke Mütter mit Hilfe von spezifischen, ganzheitlichen Therapiekonzepten aufgefangen: Dank medizinischer und psychotherapeutischer Maßnahmen wird die Gesundheit wiederhergestellt.

In den bundesweit rund 1200 Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände können sich Mütter kostenlos zu allen Fragen rund um die Kurmaßnahmen beraten lassen. Zudem unterstützen Vorsorge- und Nachsorgeangebote Mütter in ihrem Alltag, um den Kurerfolg langfristig zu sichern.

Das Müttergenesungswerk unterstützt Mütter und Kinder auch direkt mit finanziellen Zuschüssen zum Beispiel für den gesetzlichen Eigenanteil, Fahrtkosten oder Kurkleidung. Ohne diese Hilfe durch Spenden könnten viele Mütter oftmals nicht an der dringend notwendigen Kurmaßnahme teilnehmen.

Für die Spendensammelaktion des Müttergenesungswerkes werden noch Frauen und Männer gesucht, die rund um den Muttertag ehrenamtlich aktiv werden. Ansprechpartner sind die jeweiligen Städte- und Gemeindeverwaltungen im Landkreis Haßberge, wie das Landratsamt weiterhin mitteilte.