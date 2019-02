Hilfe für Menschen mit chronischen Schmerzen

"Wenn der Schmerz das Leben bestimmt", lautet der Titel einer Informationsveranstaltung am Montag, 25. Februar, um 19.30 Uhr in der Luitpoldklinik Heiligenfeld (Raum Panorama) in der Bismarckstraße 24. In seinem Vortrag spricht Bayerns Schmerzpionier Dr. Martin Gessler, Leiter der stationären multimodalen Schmerztherapie an der Luitpoldklinik Heiligenfeld, unter anderem darüber, wie chronischer Schmerz entsteht und wie er therapiert werden kann. Die Veranstaltung ist auch für Besucher des ersten Schmerz-Infoabends interessant, da Dr. Gessler andere Aspekte thematisiert. Im Anschluss an die etwa einstündige Veranstaltung steht der Referent für Fragen aus dem Publikum bereit. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. red