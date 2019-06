Hilfe für Menschen in Not

Mitarbeiter und Gäste des Treffpunkts "Menschen in Not" in Bamberg freuen sich über eine Spende von 1000 Euro der Hegler-Nothilfe-Stiftung. Überreicht wurde der Betrag vom Stiftungsvorstand Claus-Peter Batz. Die lokal tätige Stiftung unterstützt Unfallgeschädigte, körperlich und geistig behinderte Menschen sowie sozial benachteiligte Bürger in Unter- und Oberfranken. Der Treffpunkt "Menschen in Not" betreibt in der Siechenstraße unter anderem die Wärmestube für obdachlose und arme Menschen. In den vergangen Jahren wurden sowohl die Hilfseinrichtung als auch einzelne Bedürftige bereits mehrfach von der Hegler-Nothilfe-Stiftung unterstützt. red