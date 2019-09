Hilfe für Menschen, die im Sterben liegen

Der Malteser-Hilfsdienst erklärt im "Letzte-Hilfe-Kurs", wie sterbenden Menschen auf ihrem letzten Weg geholfen werden kann. Der Kurs soll ermutigen, dem Sterbenden offen und anteilnehmend zu begegnen. Der nächste Kurs findet am Samstag, 26. Oktober, von 14 bis 18 Uhr in Stralsbach in der "Alten Schuel" statt. Weitere Informationen und Anmeldungen sind möglich beim Malteser Hilfsdienst, Burkardusstr. 7, Bad Kissingen, unter der Telefonnummer 0971/723 72 49 oder über die E-Mail: hospiz-kg@malteser.org sek