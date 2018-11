Hilfe für Kolumbien

Anklang fand der Adventsbasar im Pfarrsaal in Pfarrweisach, den der Kolumbienkreis Pfarrweisach ausrichtete. So fließt ein ansehnlicher Betrag in Projekte in Kolumbien, wo über 2000 Kinder und Erwachsene aus den ärmsten Vierteln von Villavicencio Unterstützung für ein menschlicheres Leben erfahren. Wer die Arbeit unterstützen will, kann dies tun über Konto Kolumbienkreis Pfarrweisach DE 33 7709 1800 0102 5128 15. Foto: ka