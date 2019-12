Hilfe für Kinder der Betroffenen

Die "Praxis Lebenslinie" aus dem Maroldsweisacher Gemeindeteil Marbach gibt laut Oliver Mock, dem Inhaber der Praxis, seit Jahren zur Weihnachtszeit jeweils eine Spende in Höhe von 300 Euro an soziale Einrichtungen oder gemeinnützige Vereine. In diesem Jahr wurde der Arbeitskreis "Kinder psychisch kranker Eltern" im Landkreis Haßberge bedacht. Wie Mock mitteilte, werden oft nur die Betroffenen mit ihren Erkrankungen und Symptomen gesehen. "Doch was ist mit den Kindern, die sich tagtäglich mit den Erkrankungen der Eltern auseinandersetzen müssen?", fragt er. Da solche Kinder ebenfalls häufig psychische Auffälligkeiten zeigen, wurde ein Arbeitskreis gebildet, der über diese Problematik berät und in dem Fachdisziplinen integriert sind. Hier versuche man, den Kindern zu helfen und Ansprechpartner für sie zu sein. "Das ist doch ein wunderbares Projekt", ist sich Oliver Mock sicher, weshalb seine Spende in diesem Jahr auch an den Arbeitskreis "Kinder psychisch kranker Eltern" geht. hw