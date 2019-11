Hilfe für indische Kinder

Der Bamberger Verein Seek and Care unterstützt seit Jahren soziale Aufgaben in Mumbai/Indien und finanziert dort die psychologische Förderung von traumatisierten Kindern.

Mittels einer Großspende in Höhe von 1500 Euro durch die Initiative "Regenbogen Zapfendorf" und weitere private Einzelspenden können 15 Kinder über 15 Wochen eine psychologische Anamnese erhalten.

Seit 2015 besteht der Verein, der die indische Organisation in Mumbai finanziell unterstützt. Ohne die nötigen Finanzen können keine Mitarbeiter in Mumbai für Projekte angestellt werden. Seek and Care Bamberg will dazu beitragen, der Organisation eine dauerhafte finanzielle Basis zu ermöglichen. red