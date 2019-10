Bad Brückenau vor 16 Stunden

Vortrag

Hilfe für die Niere

Am Mittwoch, 6. November, 18 Uhr, informiert Dr. med. Hans-Joachim Müller, Ärztlicher Direktor, Chefarzt Innere Medizin, Facharzt Nephrologie, in einem öffentlichen für Laien verständlichen Vortrag in...