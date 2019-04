Hilfe für die Nachbarschaft

Im Rahmen des Projekts "Ein Herz für Nachbarn" bietet der Awo-Treff den Bürgern Hilfe und Unterstützung in verschiedenen Alltagsbereichen an, zum Beispiel bei leichter Pflege, der Unterstützung im Haushalt, der Fahrt zum Arzt, der Bedienung von Smartphone oder PC oder wenn es um Besuche geht. Durch ehrenamtliche Tätigkeit kann vielen Bedürftigen und Betroffenen das selbstständige Leben in den eigenen vier Wänden ermöglicht werden. Wer für sich oder einen Familienangehörigen Hilfe und Unterstützung benötigt, kann telefonisch unter 09563/726672 Kontakt mit dem Awo-Treff aufnehmen oder persönlich im Treff am Bürgerplatz vorbeikommen. red