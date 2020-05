Hilfe für die Händler

Der Herzogenauracher Stadtrat hat für seine Sitzung am Donnerstag, 28. Mai, die Tagesordnung bekanntgegeben. Auf dieser stehen unter anderem folgende Punkte: Förderung von Handel, Gastronomie und Dienstleistung in der Innenstadt durch Verzicht auf Sondernutzungsgebühren in 2020; Prüfung einer Solarsatzung: Zustimmung zum Grundsatzbeschluss zur Aufnahme einer verpflichtenden Installation von Solaranlagen in Bebauungsplänen; Jahresabschlusses 2019 der Stadt inklusive Stadtentwässerung und der Pfründner-Hospital, Seel- und Siechhausstiftung; Antrag der Stadtratsfraktionen der CSU und JU vom 17. Mai 2020 zur "Bewältigung der Corona-Krise: Aufnahme von Beratungen für einen Nachtragshaushalt und befristete Steuersenkung"; Antrag der FW-Stadtratsfraktion vom 17. Mai 2020 zum Gebührenerlass für die Nutzung der Außenflächen im Jahr 2020 für Geschäftsinhaber im Bereich Hauptstraße, Marktplatz, Steinweg und An der Schütt. Sitzungsbeginn ist um 18 Uhr im Vereinshaus. red