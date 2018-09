Hilfe für den Wald

Die Waldbesitzervereinigung Steigerwald und das Amt für Landwirtschaft und Forsten laden alle Waldbesitzer aus den Gemeindegebieten Frensdorf, Herrnsdorf, Röbersdorf und Erlach zu einer Informationsveranstaltung am heutigen Dienstag, 18. September, ein. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte Herrmann in Herrnsdorf. Der Hagelsturm vom 11. Juni führte zu massiven Schäden bis hin zur kompletten Zerstörung vieler Wälder. In den nächsten Monaten müssen erhebliche Holzmengen aufgearbeitet und vermarktet werden. Hierfür wird Beratung und Unterstützung angeboten. Auch zur finanziellen Förderung notwendiger Wiederaufforstungen gibt es Informationen. red