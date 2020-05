Hilfe für Bedürftige

Der VdK und die Caritas im Landkreis arbeiten zusammen und unterstützen Bedürftige in der Coronakrise. Dazu gab es jetzt eine Spendenübergabe, wie die beiden Verbände berichten.

Alljährlich im Herbst findet in den bayerischen Gemeinden die Haussammlung "Helft Wunden heilen" des VdK Bayern statt. Ehrenamtliche Helfer bitten um Spenden für die Unterstützung von hilfsbedürftigen und notleidenden Menschen in den Gemeinden. So geschehen auch im Landkreis Haßberge. Der VdK-Kreisverband bekam 1250 Euro an Spendengeldern zusammen und gab die Summe nun entsprechend weiter. "Der Kreisvorstandschaft ist es ein großes Anliegen, das Geld im Zuge der Coronakrise an Bedürftige auszuschütten. Deshalb sehen wir das Geld bei der Caritas Haßberge sehr gut investiert", erklärt Andrea Stühler-Holzheimer, die Geschäftsführerin des VdK-Kreisverbandes Haßberge, das Vorhaben.

Anke Schäflein, Geschäftsführerin des Caritasverbandes für den Landkreis Haßberge, nahm die Spende dankend entgegen: "Die Hilfe für Menschen in Not steht im Zentrum der Caritasarbeit. Und gerade jetzt, in der Coronakrise, zeichnet sich ab, dass Bedürftige durch wirtschaftliche und soziale Folgen besonders hart getroffen werden. Deshalb können wir das Geld sehr gut brauchen und werden es in geeigneter Form direkt an diese Zielgruppe weitergeben. Wir kennen die Bedürftigen. Über unsere Haßberg-Card, also den Sozialpass für den Landkreis Haßberge, müssen wir nicht erst groß in die Suche nach Betroffenen oder in eine Bedürftigkeitsprüfung einsteigen. Das ist bereits erledigt. Wir freuen uns mit den Bedürftigen über diese zusätzliche Finanzspritze, die wir gerade jetzt, bei steigenden Zahlen von Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit, besonders gut brauchen können. Wir möchten außerdem neu in Not geratene Personen ermutigen, sich bei uns zu melden. Herzlichen Dank an den VdK Haßberge und alle Menschen, die sich dort engagieren."

Neues Projekt soll entstehen

Aktuell arbeitet der Caritasverband für den Landkreis Haßberge nach eigenen Angaben an der Umsetzung einer landkreisweiten Idee. In Anlehnung an den von Bürgermeister Stefan Paulus initiierten Knetzgauer Hilfsfonds könnte ein Solidaritätsfonds "Wirtschaft und Soziales für den Landkreis Haßberge" entstehen. "Ziel ist es, damit Bedürftigen direkt und unbürokratisch zu helfen, zum Beispiel in Form von (Lebensmittel-)Gutscheinen, die bei vielen Geschäften und Dienstleistern im Landkreis einlösbar sind. Gleichzeitig soll mit dem Projekt die heimische Wirtschaft unterstützt und zusätzlich auch eine Anerkennung für Menschen, die in Pflegeeinrichtungen tätig sind, erreicht werden. Diese könnten ebenfalls solche Gutscheine erhalten", berichtet Thomas Jakob, Leiter der allgemeinen Sozialberatung des Caritasverbandes für den Landkreis Haßberge. Jakob ist dazu momentan im Austausch mit verschiedenen Ansprechpartnern im Landratsamt und in den Gemeinden. red