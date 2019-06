"Hilfe, die Olchis kommen!", und zwar am Donnerstag, 27. Juni, auf die Freilichtbühne des Theaters Schloss Maßbach . Das Theaterstück für Kinder von Erhard Dietl feiert um 9 Uhr unter der Regie von Stella Seefried Premiere. Den Olchis kann es gar nicht dreckig genug sein: Sie lieben Müll und Unrat, fressen am liebsten alte Autoreifen und schlürfen dazu Terpentinreste aus rostigen Dosen. Doch als der Bürgermeister des Städtchens Schmuddelfing auf die beinahe geniale Idee kommt, die Olchis als Müllschlucker einzusetzen, gibt es Probleme... Es spielen: Benjamin Jorns, Elisabeth Küchle (links im Bild), Erika Mosonyi, Georg Schmiechen (rechts), Silvia Steger. Die Bühne gestaltete Anita Rask Nielsen, Kostüme: Daniela Zepper. Das Stück wird bis Ende Juli auf der Freilichtbühne gespielt. Am Donnerstag und Freitag, 28. 6., ist um 9 Uhr Vorstellung. Die auf dem Sommerplan des Theaters angegebenen Vorstellungen um 10.30 Uhr finden nicht statt. Foto: Sebastian Worch