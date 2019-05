Hilfe beim Energiesparen

Die Energieberatungsstelle des Landkreises im Umweltbildungszentrum ist regelmäßig für interessierte Bürger des Landkreises geöffnet. Termine können auf Wunsch von Montag bis Donnerstag zwischen 10 und 18 Uhr im Ubiz vereinbart werden. Die Energieberatung unterstützt durch die regelmäßigen Sprechtage die Bürger beim Energiesparen und ist auch telefonisch für Fragen unter 09529/922213 erreichbar. Wie die Energieberatung des Landkreises mitteilt, entfällt die monatliche Sprechstunde am Donnerstag, 30. Mai, in den Außenstellen, aber Energie-Beratungstermine im Ubiz sind von Montag, 27., bis Mittwoch, 29. Mai, möglich. Der Energieberater des Landkreises macht weiterhin auf eine ganz aktuelle Verbesserung in den KfW-Programmen zur Finanzierung von Energieeinsparmaßnahmen aufmerksam: Im Programm "Energieeffizient sanieren" gibt es Veränderungen in den Bedingungen, über die die Energieberatung auch bei Bedarf informiert. Eine Anmeldung für die individuellen Termine ist erforderlich im Umweltbildungszentrum in Oberschleichach (Pfarrer-Baumann-Straße 17, Rufnummer 09529/922210, E-Mail: anmeldung@ubiz.de, www.ubiz.de).