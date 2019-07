Hilfe bei Mobbing

Die Selbsthilfegruppe "Treffpunkt Mobbing", lädt am Mittwoch, 10. Juli, 18.30 Uhr, in die Ludwigstraße 25 zu einem offenen Treffen ein. Die Initiatoren teilen dazu mit: "Mobbing ist mehr als schlechtes Betriebsklima, ist schlimmer als gelegentlich ungerechte Vorgesetzte und belastender als die üblichen Bürohänseleien." Die Selbsthilfegruppe wird geleitet von Norbert Starost und Christine Thun. "Treffpunkt Mobbing" ermutigt alle Betroffenen, das Angebot wahrzunehmen. Information, Beratung und gegenseitige Unterstützung können in dieser Situation sehr hilfreich sein, so die Mitteilung. red