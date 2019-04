Hilfe bei der Digitalisierung

Das Förderprogramm "unternehmensWert:Mensch plus" richtet sich in erster Linie an kleine und mittlere Unternehmen (bis 250 Beschäftigte, bis 50 Millionen Euro Umsatz), die sich auf den digitalen Wandel einstellen wollen. Denn der geht mit vielen Fragen einher: Welche Qualifikationsanforderungen stellen neue Tätigkeiten an Organisation und Mitarbeiter? Wie müssen sich Arbeitsabläufe und Personalführung weiterentwickeln? Wie können digitale Technologien genutzt werden, um Tätigkeiten zu erleichtern? - Welche Möglichkeiten bieten sich für ältere Beschäftigte?

Die IHK zu Coburg ist hier Ansprechpartner für Unternehmen im gesamten Wirtschaftsraum Oberfranken. Als Erstberatungsstelle lotst sie die Betriebe durch das Programm. In der kostenfreien Erstberatung wird die Förderfähigkeit geklärt und gemeinsam der konkrete betriebliche Veränderungsbedarf ermittelt. Wer die Förderkriterien erfüllt, erhält einen Beratungsscheck, um eine geförderte Beratung in Anspruch nehmen zu können.

Gefördert werden bis zu zwölf Beratungstage; die Förderquote beträgt 80 Prozent. Für die eigentliche Beratung im Unternehmen steht ein großer Pool an autorisierten Fachleuten zur Verfügung, die den weiteren Ablauf vor Ort begleiten. Es gehe dabei nicht darum, vorgefertigte Konzepte überzustülpen, teilt die IHK mit. Gemeinsam mit dem jeweiligen Unternehmen sollen Lösungen für die Arbeitswelt 4.0 erarbeitet und individuell umgesetzt werden.

Am Anfang des Prozesses stehen Experteninterviews mit Geschäftsführung und Beschäftigten. Beim Kick-off Workshop werden die Herausforderungen des Unternehmens gemeinsam diskutiert und der thematische Schwerpunkt festgelegt. Auf dieser Basis nimmt das Mitarbeiterteam der jeweiligen Firma seine Arbeit auf. In drei jeweils vierwöchigen Arbeitsphasen werden mit Unterstützung des Prozessberaters konkrete Maßnahmen zur Gestaltung der digitalen Transformation entwickelt und erprobt. Am Ende jeder Arbeitsphase werden die Ergebnisse einem Lenkungskreis vorgestellt und bewertet: Was funktioniert, bleibt erhalten, was nicht gelingt, wird verändert, in der nächsten Arbeitsphase weiterentwickelt oder verworfen.

Diese Phase endet nach fünf bis sechs Monaten; weitere drei bis sechs Monate später findet ein abschließender Nachhaltigkeitscheck mit der Erstberatungsstelle statt, der den Schlusspunkt einer Beratung im Rahmen von unternehmensWert:Mensch plus bildet.

"Die Chancen der Digitalisierung gewinnbringend einzusetzen, ist auch für unsere kleineren und mittleren Unternehmen eine wirtschaftliche Notwendigkeit. Dafür benötigen Betriebe nachhaltige Strategien und neue Konzepte - und wir unterstützen dabei", erklärt IHK-Präsident Friedrich Herdan.

Informationen zum ESF-Förderprogramm "unternehmensWert:Mensch plus" gibt es bei Doris Köhler, Telefon 09561/7426-23, E-Mail: doris.koehler@coburg.ihk.de. red