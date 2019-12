Hilfe bei Altersarmut

Mit einer Postkartenaktion macht das Sozialamt der Stadt Erlangen jetzt auf Beratungsangebote zur Grundsicherung aufmerksam. Für viele ältere Menschen reicht das Geld - selbst wenn sie eine Altersrente beziehen - zur Bestreitung des Lebensunterhaltes nicht aus.

In Erlangen erhalten rund 1000 Personen deshalb die sogenannte Grundsicherung. Der Kreis der Menschen, für die die Grundsicherung in Frage käme, liegt nach Einschätzung des Sozialamtes hingegen deutlich höher: "Wir gehen davon aus, dass nur die Hälfte der Seniorinnen und Senioren mit Anspruch diese Leistung auch bezieht", erläutert Bürgermeisterin Elisabeth Preuß.

Viele Senioren verzichten auf einen Antrag - besonders wenn die zu erwartende Unterstützung niedrig ist. Dabei kämen sie in Erlangen zusätzlich zur Grundsicherung durch den ErlangenPass in den Genuss zahlreicher Vergünstigungen, zum Beispiel im Busverkehr oder in Kultureinrichtungen. Weiterhin können sie sich in diesem Fall von den Rundfunk- und Fernsehgebühren befreien lassen. Mit der Postkartenaktion sollen alle älteren Menschen in der Stadt, vor allem aber auch Einrichtungen, die Senioren bera-ten, und Multiplikatoren erreicht werden.

"Wir hoffen, möglichst viele Betroffene zu erreichen und ihnen zu ihren Ansprüchen zu verhelfen", sagt Oberbürgermeister Florian Janik.

Beratung im Sozialamt

Wer 800 Euro oder weniger im Monat hat, sollte sich deshalb beim städtischen Sozialamt beraten lassen. Um Grundsicherung zu beziehen, muss man entweder das Rentenalter erreicht haben oder volljährig und dauerhaft voll erwerbsgemindert sein.

Unterhaltsansprüche gegen Kinder und Eltern macht das Sozialamt nur dann geltend, wenn das Einkommen der Kinder über 100 000 Euro im Jahr liegt. Weitere Informationen zur Beratung sind unter den Telefonnummern 09131/ 86-1823 sowie -2065 erhältlich. red