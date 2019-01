Hilfe aus Bamberg für Wohnheim im Senegal

Das kirchliche Wohnungsunternehmen Joseph-Stiftung, das Erzbistum Bamberg (Referat Weltkirche) und die Deutsche Entwicklungshilfe für Soziales Wohnungs- und Siedlungswesen (Deswos) finanzieren in der senegalesischen Stadt Thies den Bau eines Studentenwohnheims. Rund sechs Monate nach der jetzigen Grundsteinlegung sollen 40 Studenten aus sozial benachteiligten Milieus in das Gebäude einziehen. Die Gesamtkosten von rund 140 000 Euro teilen sich die drei Projektpartner. Das Erzbistum Bamberg und die Joseph-Stiftung übernehmen je 50 000 Euro und Deswos 40 000 Euro. Gemeinsam haben Diözesanbischof André Gueye und Klemens Deinzer, Vorstand der Joseph-Stiftung, mit zahlreichen Gästen den symbolischen Grundstein für das Bauprojekt gelegt.

Geplant sind laut der Mitteilung der Joseph-Stiftung insgesamt 20 Doppelzimmer, verteilt auf zwei Geschosse. Abhängig von den eigenen finanziellen Möglichkeiten soll jeder Student einen Beitrag zum Unterhalt des Hauses, wie etwa Strom- oder Wasserkosten, aufbringen. Den laufenden Betrieb und die Trägerschaft übernimmt die Diözese Thies.

"Eines der größten Probleme für die Studenten ist die Wohnungssituation. Wohnungen sind knapp und werden für junge Menschen im Studium zunehmend unerschwinglich", berichtet Michael Kleiner, Leiter Stabsstelle Weltkirche des Erzbistums Bamberg. Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick sieht in dem Projekt einen wichtigen Aspekt der Entwicklungshilfe: "Ohne Studentenwohnheim können in Entwicklungsländern viele junge Frauen und Männer vor allem vom Land überhaupt nicht studieren, weil sie am Studienort keine Bleibe finden. Der Bau eines Studentenwohnheims ist daher ein wichtiger Beitrag zur Entwicklungshilfe, denn es ermöglicht das, was für jede Entwicklung ausschlaggebend ist: Bildung." Das Erzbistum Bamberg ist mit der Diözese Thies seit Jahrzehnten eng verbunden. red