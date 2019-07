Hildegund Vogler feierte 80.

Im Kreise ihrer Familie sowie mit Angehörigen und Bekannten feierte mit Hildegund Vogler eine waschechte Nurnerin ihren 80. Geburtstag. Als drittes von vier Kindern ging die "Hilde", wie sie zumeist nur genannt wird, aus der Ehe von Maria und Michael Deuerling hervor. Nach dem Besuch der Volksschule war sie sieben Jahre bei einem Elektro-Unternehmen in Unterrodach und danach in ihrem Heimatort zunächst in einem Porzellanbetrieb und später bei einer Spritzerei tätig. Aus ihrer Ehe mit Manfred Vogler, der Träger der goldenen Bürgermedaille von Steinwiesen ist, gingen die Söhne Michael und Jochen, die sich als Initiatoren der Nurner Krippenausstellung einen Namen gemacht haben, hervor.

Zu den Gratulanten am Geburtstag von "Hilde" Vogler gehörten auch Bürgermeister Gerhard Wunder, Pfarrer Richard Reis und Pfarrsekretärin Ingrid Burkert-Mazur. hf