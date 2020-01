Hildegard Zipfel strickt leidenschaftlich gern

Die Hesselbacherin Hildegard Zipfel hat am Mittwoch ihren 85. Geburtstag gefeiert. Ihre große Leidenschaft sind Handarbeiten.

Die gebürtige Egerländerin kam 1946 mit ihrer Familie nach Hesselbach. Sie und ihr bereits verstorbener Ehemann Ludwig Zipfel heirateten im Mai 1956. Aus der 59 Jahre währenden Ehe gingen Sohn Horst und Tochter Uschi hervor. Mittlerweile freut sie sich über sechs Enkel sowie sechs Urenkel - sie zu verwöhnen ist das Vergnügen der Jubilarin.

Das liebste Hobby der rüstigen Hesselbacherin, der man ihr Alter in keiner Weise ansieht, sind Handarbeiten wie Stricken oder Häkeln. Mit Begeisterung verarbeitet die "Maschenfee" Wolle zu wunderschönen Unikaten. Mit ihren Handarbeiten, insbesondere auch kuschlig-warmen Socken, versorgt sie ihre komplette Familie.

Hildegard Zipfel war 40 Jahre in der Loewe Opta beschäftigt. Einige Zeit arbeitete sie auch als Näherin. Die in Hesselbach sehr beliebte Frohnatur ist langjähriges Mitglied bei der KAB Lahm-Hesselbach. In die große Gratulantenschar reihten sich ehemalige Arbeitskolleginnen der Loewe Opta ebenso ein sowie Wilhelmsthals Bürgermeisterin Susanne Grebner. hs