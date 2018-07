Hildegard von Bingen: Magen und Darm

Einladung ergeht an alle Interessierten der Hildegardheilkunde zu einem Vortrag von Dr. Christiane Ernst Paregger aus Bozen. Der Vortrag findet in den Räumen des Pfarrheims St. Jakobus Etzelskirchen am Donnerstag, 5. Juli, um 19 Uhr statt. Thema des Abends ist "Magen und Darm". Christiane Ernst Paregger wird ebenso über ihre 30-jährige Erfahrung aus der Hildegardpraxis referieren. Ein Unkostenbeitrag wird erhoben. red