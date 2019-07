Hildegard Köhler hat großes Herz für Kinder

"Wenn wir gesund sind, sind wir reich", sagt Hildegard Köhler geborene Barth, die am gestrigen Montag bei guter Gesundheit ihren 90. Geburtstag feierte. Gemäß ihrem Lebensmotto "Wer rastet, der rostet" ist die Jubilarin noch sehr aktiv und muntert sich selbst immer wieder mit dem Spruch "Das bringe ich noch fertig!" auf.

Hildegard Köhler, die noch eine Zwillingsschwester hat, die ebenfalls ihren 90. Geburtstag feierte, kam in Donnersdorf zur Welt und half nach dem Besuch der Schule im elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit. Von 1952 an arbeitete sie dann als Postbotin in der Gemeinde Donnersdorf - ganz in der Tradition ihres Vaters, der ebenfalls als Postbote gearbeitet hatte.

1958 lernte sie beim Tanzen den Schuhmacher Alois Köhler aus Wonfurt kennen, mit dem sie ein Jahr später Hochzeit feierte. Auch in ihrer neuen Heimat war Hildegard Köhler bis zu ihrem Ruhestand 1989 als Postbotin tätig, wobei sie mit ihrem Fahrrad bei jedem Wetter unterwegs war. Dabei ist sie immer gerne auf die Kinder zugegangen und schenkte ihnen kleine Süßigkeit.

"Kinder sind wichtig", sagt die Jubilarin, die selbst drei Mädchen und einen Jungen großzog und heute fünf Enkel und zwei Urenkel hat.

Von 1964 bis 1965 baute sie mit ihrem Mann, der 2001 starb, ein Haus, in dem sie und ihr Sohn wohnen. Dass sie zu ihrem Fest ein Ständchen der Kindergartenkinder bekam, liegt auch daran, dass sie die Jungen und Mädchen zu Weihnachten stets mit selbst gebackenen Plätzchen verwöhnte. Denn Kochen und Backen sind ihre liebsten Hobbys und ihre Backrezepte sind sehr beliebt; auch wenn sie sich an feste Rezeptvorgaben nie gehalten hat. "Probieren geht über studieren", sagt sie; so verfeinerte sie jedes Rezept auf ihre Weise. Ihr zweites Hobby, dem sie mit Leidenschaft nachgeht, ist ihr großer Gemüsegarten. Bis heute arbeitet sie, mittlerweile mit Unterstützung ihres Sohnes, in ihrem grünen Reich und versorgt die ganze Familie mit Gemüse. Auch ihren Haushalt besorgt sie selbst und an Weihnachten backt sie immer zehn Sorten ihrer beliebten Plätzchen für die Verwandtschaft und die Nachbarn.

Hildegard Köhler ist nicht nur kinderlieb, sie ist auch sehr hilfsbereit, wie ihre Kinder und Enkel beim Geburtstagsfest betonten. Unter anderem legt sie einmal im Monat zusammen mit zwei anderen Frauen die Blätter des 450 Exemplare umfassenden Pfarrbriefs zusammen.

Zum runden Geburtstag gratulierten auch der stellvertretende Landrat Michael Ziegler und die Zweite Bürgermeisterin von Wonfurt, Isolde Schuck. Sie wünschten Hildegard Köhler alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen. Daran ist ihr ebenfalls gelegen, wie sie sagt: "Man muss Gott danken, wenn man kann."