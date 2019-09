Das Schüler- und das Jugendorchester des Nordbayerischen Musikbundes (NBMB) im Bezirk Oberfranken präsentieren am Donnerstag, 3. Oktober, ab 17 Uhr in der Adam-Riese-Halle in Bad Staffelstein ihre "Highlights der Blasmusik".

Seit nunmehr drei Jahrzehnten kann man musikalische Höchstleistungen des Bezirksorchesters Oberfranken genießen. Es wird somit in diesem Jahr ein Jubiläumskonzert präsentiert. Im Fokus wird das Bezirksorchester Oberfranken stehen, das die Symphonie "Der Herr der Ringe" aufführen wird.

Inklusive Bon-Jovi-Medley

Den Konzertabend wird das Schülerorchester "Equinox" mit der "Ouverture for Band" von Ed Huckeby eröffnen.

Der Komponist Wolfgang Wössner hat ein tolles Medley für Blasorchester im Pop-Rock-Genre geschaffen. Er hat sich vier Hits der amerikanischen Rockband Bon Jovi vorgenommen. Das Medley beginnt mit "Runaway" von 1983. Dem folgen die Songs "It's my life" aus dem Jahr 1999 sowie "Livin' on a prayer. you give love a bad name" von 1986.

In der Pause sorgen die Mitglieder der Kreisbläserjugend für Getränke und einen Imbiss.

Im zweiten Teil des Konzerts wird das Bezirksorchester das große Werk von Johan de Meij "The Lord of the Rings" darbieten.

Nachwuchs hat fleißig geübt

Die Jüngsten, das Schülerorchester, haben eine Woche ihrer Weihnachtsferien geopfert und sich im Schullandheim Pottenstein gut auf das Konzert vorbereitet. Die Mitglieder des Jugendorchesters haben sich in der zweiten Woche der Weihnachtsferien in der Jugendherberge in Wunsiedel zusammengefunden und die ausgewählten Stücke zusammen geübt.

Insgesamt werden aus dem Bezirk Oberfranken 161 Schüler und Jugendliche aus 46 Vereinen ein abwechslungsreiches Konzert bieten. Die musikalische Gesamtleitung hat Michael Botlik. Unterstütz wird er von den Dirigenten Armin Häfner, Edmund Rolle und Michael Saffer.

Konzertkarten gibt es beim Kur- und Tourismusservice Bad Staffelstein, Telefonnummer 09573/33120, Bahnhofstraße 1, E-Mail tourismus@bad-staffelstein.de (www.bad-staffelstein.de) und an der Abendkasse. hsü