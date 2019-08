Hier stehen Profis auf dem Parkett

Deutsche sowie internationale Spitzenpaare sind am Samstag, 10. August, beim Tanzturnier in Bad Kissingen zu Gast. Ab 20 Uhr finden die DTV-Professional Division Open Standard und Latein im Max-Littmann-Saal statt. Die Turniere der DTV-Professional Division sind offene, nationale Turniere. Für das Tanzturnier in Bad Kissingen haben sich zwanzig Paare angemeldet, darunter Finalisten aus Welt- und Europameisterschaften. Neben den jeweils fünf Standard- und Lateintänzen aus dem offiziellen Turnierprogramm ist in der letzten Runde zusätzlich eine Kür von jedem Finalisten zu sehen. Mit auf der Startliste stehen auch Renata und Valentin Lusin, die ihre Kür aus der Profi-Challenge von Let's Dance, der TV-Show auf RTL, präsentieren werden. Die sechs Musiker der Steffen-Peschel-Band Uta Hoffmann (Gesang), Marc Winkler (Gesang, Gitarre), Olga Nowikowa (Gesang, Keyboards), Rainer Zeimetz (Saxophone, Querflöte, Percussion), Steffen Peschel (Leader, Bässe) und Martin Weiske (Drums) sorgen mit ihrem Repertoire für die passende Musik. Eintrittskarten sind erhältlich in der Tourist-Info Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de). Foto: Archiv/Werner Vogel