"Hier spricht der Kreisliga-Coach"

Zu den Mannschaften, die zum Start in die Restrückrunde noch keine der zwei angesetzten Begegnungen austragen konnten, gehört der SV Wolfers-/Neuengrün. Da er momentan als Tabellenneunter nur fünf Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsrelegationsplatz hat, ist für Trainer Patrick Bienlein das primäre Ziel der Klassenerhalt. Dass dies gelingt, davon ist er voll überzeugt. Eines der Ziele, mehrere junge Spieler an die Kreisliga-Mannschaft heranzuführen und zu integrieren, sei bereits gelungen. "In den kommenden Jahren sollen dann die Ziele step by step verbessert werden", sagt der Trainer zur weiteren Ausrichtung der "Wölfe".

Zufrieden ist Bienlein mit der gut verlaufenen Vorbereitung. In fünf Begegnungen gab es drei Siege, einmal ein Unentschieden und ein Spiel ging knapp verloren. Wichtig war für den Trainer, dass im taktischen Bereich viele neue Varianten einstudiert werden.

Etwas Sorgen bereitet ihm, dass derzeit einige Verletzte zu beklagen sind. Andererseits ist er sich sicher, dass diese im weiteren Saisonverlauf wieder zur Mannschaft stoßen werden. Mit Maximilian Horn von der SG Enchenreuth/Pres-seck kam in der Winterpause ein Neuzugang zur Mannschaft. Ab dem 31. März stößt aus der Jugend noch der talentierte Steve Schön dazu.

Rückblickend auf den bisherigen Saisonverlauf ist Bienlein mit dem derzeitigen neunten Rang zwar nicht zufrieden, wobei der Coach aber auch den Umbruch im Team erwähnt. So gehören dem Kader sieben Akteure an, die erst 18 beziehungsweise 19 Jahre alt sind. Dennoch bedauert er, dass in der Vorrunde sieben bis zehn Punkte leichtfertig liegen gelassen wurden.

Vordringlich gelte es für die "Wölfe", die magische 40-Punkte-Marke zu erreichen. Patrick Bienlein betont beim Blick auf den Verein, dass hier die Kameradschaft und das Umfeld noch so sind, wie es vor 20 Jahren nahezu überall war. "Ich habe eine richtig geile Truppe, mit der es enorm viel Spaß macht zu arbeiten." hf