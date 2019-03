"Hier spricht der Kreisliga-Coach"

Einen schönen fußballerischen Moment erlebte im vergangenen Jahr der Spielertrainer und Torwart des VfR Johannisthal, Tobias Mayer, als er mit seiner Elf den Sprung in die Kreisliga schaffte. Doch inzwischen hat ihn das Tagesgeschäft eingeholt, denn seine Mannschaft befindet sich in akuter Abstiegsgefahr, denn gleich vor dem Schlusslicht FC Wallenfels (9 Punkte) belegt sie den vorletzten Rang und damit den zweiten Abstiegsplatz mit zwölf Zählern.

Doch der 30-Jährige ist zuversichtlich, dass der direkte Abstieg noch abgewendet werden kann. Zum einen beträgt der Rückstand zum momentanen Relegationsplatzinhaber FC Mitwitz II nur einen Punkt und zum anderen habe das Team in der Vorbereitung und im Training gezeigt, dass es fest an den Nichtabstieg glaubt. "Bei meinen Jungs konnte man dabei regelrecht spüren, dass sie das Ruder noch herumreißen wollen. Unser Ziel bleibt der Klassenerhalt, und dabei ist es letztlich zweitrangig, wie dieser erreicht wird. Egal, ob über die Relegation oder vielleicht sogar noch direkt", sagt Mayer.

Bestritten hat der VfR übrigens zwei Vorbereitungsspiele, und diese jeweils mit 3:1 gegen den SV Neuses und den SV Gifting gewonnen.

Bei seinem Rückblick auf die bisher nicht zufriedenstellend verlaufene Saison bemerkt der Spielertrainer, dass Begegnungen vor allem nach rund 70 Minuten noch verloren gingen, da in der Schlussphase seiner Mannschaft oft die Luft ausging und auch grobe Fehler wichtige Punkte kosteten. Hinzu kamen Verletzungen, die unter anderem dazu führten, dass das Training nicht wie gewünscht abgewickelt werden konnte. "In der Vorbereitung haben wir gut gearbeitet und uns deutlich verbessert, was auch die Fitness und Kondition betrifft." Egal, wo der VfR Johannisthal am Saisonende landet, eines steht bereits fest: Die Vereinsverantwortlichen haben Tobias Mayer auch für die nächste Saison ihr Vertrauen ausgesprochen. Dies ist aufgrund der aktuellen Tabellensituation keineswegs eine Selbstverständlichkeit. hf