Hier kommt Luca!

Luca ist ein im vergangenen April geborener Labrador-Husky-Mischling. Er kam ins Tierheim, weil er den zweiten in der Familie lebenden Hund gebissen hat. Im Tierheim zeigt Luca aber keinerlei Anzeichen von Aggressionen seinen Artgenossen gegenüber. Luca würde gut in ein Zuhause mit einer gleich großen Hündin passen. Andere Tiere sollten nicht im Haushalt leben. Luca ist ein Wirbelwind, bei dem noch an der Erziehung gearbeitet werden muss. Interessenten können sich im Tierheim (09221/91288) melden. Foto: Tierheim