Hier können ab heute Forchheimer über "Rettet die Bienen" abstimmen

Die Stadt Forchheim bildet für das Volksbegehren "Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!" (Kurzbezeichnung "Rettet die Bienen!") von heute an zwei Wochen lang einen Eintragungsbezirk: Vom 31. Januar bis 13. Februar besteht im Einwohnermeldeamt in der Sattlertorstraße 5 in Forchheim die Möglichkeit, sich einzutragen.

Beim Einwohnermeldeamt gibt es einen separaten barrierefreien Eingang von der St.-Martin-Straße aus, schräg gegenüber dem Seitenportal der St.-Martins-Kirche und direkt neben der öffentlichen Toilette.

Andere Eintragungsmöglichkeiten

Weiterhin für das Volksbegehren "Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern - Rettet die Bienen!" eintragen kann man sich außerdem am 7. Februar jeweils von 17 bis 20 Uhr im Don-Bosco-Heim, Don-Bosco-Straße 4, in der Volksschule Kersbach, Schülerweg 4, und in der Volksschule Buckenhofen, Buckenhofener Str. 34 a.

Für die Patienten des Forchheimer Klinikums und die Bewohner der Forchheimer Altenheime (Caritas-Altenheim, BRK-Seniorenwohnheim, Altenheim Johann Hinrich Wichern, Altenheim Jörg-Creutzer, Bayernstift, Pflegezentrum Jahnpark, Kompetenzzentrum der Diakonie Neuendettelsau) werden nach entsprechender Absprache mit der Klinikleitung und den jeweiligen Heimleitungen besondere Eintragungsmöglichkeiten und Eintragungszeiten angeboten.

Die Stimmberechtigten müssen ihren Personalausweis oder Reisepass zur Eintragung mitbringen. Jeder und jede Stimmberechtigte kann nur einmal und nur persönlich abstimmen.

Eine Stellvertretung ist unzulässig und es besteht keine Möglichkeit, die Eintragung brieflich zu erklären. Die Eintragung kann nicht zurückgenommen werden. red